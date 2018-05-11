При трансфере Ярмоленко разворовали 150 тысяч евро: стали известны подробности

При трансфере футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в немецкую "Боруссию" было похищено 150 тысяч евро.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Черниговской области, в августе 2017 года футбольные клубы "Динамо Киев" и "Боруссия Дортмуд" заключили контракт относительно международного трансфера футболиста. Цена трансфера составила 25 млн евро.

Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

Спортсмен был учеником, воспитанником и игроком специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу "Юность" в городе Чернигове с 1997 по 2006 год, поэтому платеж солидарности, размер которого рассчитывается Федерацией Футбола Украины, должен был поступить в спортивную школу.

В то же время, по причинам, которые устанавливают сейчас следователи, часть платежа солидарности в сумме 150 000 евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая не имеет отношения к воспитанию футболиста.

В дальнейшем эта ОО часть этих средств перечислила на счета одного из субъектов хозяйствования.

По данному факту прокуратурой области по результатам изучения материалов о пересчете средств, при отсутствии факта их целевого использования, зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко может быть выставлен "Боруссией" на трансфер в ближайшее межсезонье.