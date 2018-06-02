Стало известно, когда Ломаченко намерен вернуться на ринг после операции

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что намерен вернуться на ринг в декабре.

Украинец хотел бы сразиться с кем-то вроде чемпиона мира по версии WBO в легком весе мексиканца Раймундо Бельтрана, приводит слова спортсмена, сказанные во время интервью, Los Angeles Times.

"Я так же заинтересован в том, чтобы сражаться с Майки Гарсиа (американец, выступающий в легкой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO и WBC — Ред.), как ты. Этот бой случится. Это вопрос времени", — отметил собеседник.

Напомним, в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Украинец победил противника, но получил травму и перенес операцию.