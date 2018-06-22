Сербия - Швейцария 1:2. Швейцарцы одержали волевую победу в компенсированное время

В пятницу, 22 июня, в рамках ЧМ-2018 в группе Е состоялся матч между сборными Швейцарии и Сербии, игра завершилась со счетом 2:1.

Уже на 5-й минуте сербам удалось открыть счет в матче. Отличился Митрович, попав мячом в ближнюю девятку.

Несмотря на имевшиеся возможности, в первом тайме команды не смогли отличиться.

В начале второго тайма швейцарцам удалось отквитать один мяч. На 53-й минуте контратака сборной Швейцарии завершилась мощным ударом Джаки, который пробил в дальний угол ворот Стойковича.

А уже в компенсированное арбитром время швейцарцы сумели вырвать победу. Шакири вышел один на один против защитника сербов, и обыграв его пробил в ближний угол ворот соперника.

Таким образом Швейцария набрала 4 очка и догнала бразильцев по набранным баллам, сербы идут следом – в их активе 3 очка.

Сербия — Швейцария 1:2

Голы: Митрович, 5 — Джака, 53, Шакири, 90+2.

Сербия: Стойкович — Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов — Матич, Миливоевич (Радоньич, 81) — Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Льяйич, 64) — Митрович.

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шер, Аканжи, Родригес — Берами, Джака — Шакири, Дземаили (Эмболо, 73), Цубер (Дрмич, 90+3) — Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждение: Милинкович-Савич, Миливоевич, Матич, Митрович — Шакири.

Напомним, в предыдущем туре сборная Швейцарии сыграла вничью 1:1 с бразильцами.