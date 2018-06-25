После встречи с Кадыровым Салах задумался об уходе из сборной - СМИ

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах из-за недовольства тем, что СМИ широко освещали его встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, может завершить выступления за национальную команду.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на CNN.

По информации источника CNN, египтянин недоволен, что его "использовали в политических целях". В качестве варианта решения проблемы Салах подумывает об уходе из сборной.

Отмечается, что 23 июня на торжественном ужине в честь сборной Египта Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу извинилась за некорректное поведение членов тренерского штаба после матча с командой Швеции.

Футболисты сборной Германии в субботу обыграли шведов в матче группового этапа чемпионата мира в России со счетом 2:1.

После матча между представителями обеих команд возник конфликт, в который был вовлечен тренер сборной Швеции Янне Андерссон. По словам Андерссона, представители тренерского штаба Германии показывали в сторону команды Швеции оскорбительные жесты, а также праздновали победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков.

"Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты со стороны нашего тренерского штаба в сторону шведской команды были слишком эмоциональными. Это не соответствует нашему поведению. Мы извинились перед шведским тренером и его сборной. Извините", - говорится в сообщении немецкой сборной.