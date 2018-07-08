"Реально сражались". Тренер сборной РФ сказал, чего россиянам не хватило в матче ЧМ-2018 против хорватов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 его подопечные реально сражались с командой Хорватии, но им не хватило везения.

Во время игры футболисты в составе российской сборной были лучшими, рассказал специалист после противостояния, говорится на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

"У меня много недостатков. Больше, чем хороших качеств. Но я никогда не жалею, если принимаю какие-то решения… Я благодарен футболистам, они реально сражались. Но нам не хватило везения", — отметил наставник.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская сборная победила испанскую команду, пробилась в четвертьфинал турнира, а 7 числа уступила хорватам в Сочи и вылетела.