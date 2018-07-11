"Слава Украине!" Бразильский футболист записал ролик в поддержку Виды

Экс-футболист днепропетровского "Днепра" Матеус Насименто записал видеоролик в поддержку хорватского защитника Домагоя Виды, выкрикнув "Слава Украине!"

Видеоролик опубликован на YouTube.

"Давай-давай, Хорватия! Слава Украине!" - прокричал он на камеру.

Сейчас Матеус - нападающий китайского клуба "Шицзячжуан". С 2011 по 2016 годы он играл за украинский "Днепр".

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида, а Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

В связи с этим международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".

В ответ украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.