ФИФА оправдала Виду по видео "Белград, жги!"

В дисциплинарном комитете решили, что "запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции".
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывание, в котором ранее усмотрели угрозы в адрес Сербии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА, по итогам рассмотрения видео с участием Виды в дисциплинарном комитете решили, что "запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции".
"Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было", - говорится в сообщении
Речь идет о втором ролике, на котором Вида кричит "Слава Украине!" и "Beograd - gori" (имеется в виду кафе - "Белград", жги!" - Прим.).
Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", в связи с выкриком лозунга "Слава Украине!" после игры с россиянами.
В ответ на это украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.
7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.
После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида.