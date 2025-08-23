Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говорит

Кратко:
- Какую машину приобрела Тринчер
- Что она рассказала о покупке
Украинская актриса и певица Анна Тринчер похвасталась дорогущей покупкой на своей странице в Instagram.
Она показала, какую машину приобрела, а также предусмотрительно закрыв комментарии к посту. "Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, воображала этот момент. И это настоящее чудо - когда сбываются твои мечты. Сейчас после долгого пути трансформаций, переосмыслений и возрождения я могу уверенно сказать: подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам. Я купила машину. Именно ту, которую хотела. Поздравляю себя с этим достижением и искренне надеюсь, что вы порадуетесь вместе со мной", - написала певица.
Певица сообщила, что эта машина – ее награда за то, что когда-то выбрала свой путь и не сошла с него. "Это подарок себе на 24-й день рождения, благодарность за постоянную внутреннюю и внешнюю работу", - добавляет она.
О персоне: Анна Тринчер
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".
