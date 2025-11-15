Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

Вы узнаете:
- Кто стал героем мемов после 5 выпуска "Холостяка"
- Как зрители отреагировали на вылет Дианы Зотовой
В новом эпизоде романтического реалити "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк пригласил участниц в Карпаты, чтобы увидеть, как изменится их поведение без привычного комфорта.
Главред расскажет, чем на самом деле запомнился зрителям пятый выпуск "Холостяка".
Ирина Пономаренко - главный мем выпуска
Участница "Холостяка-14" Ирина Пономаренко, которую все запомнили благодаря экстравагантной розовой шляпе, стала самым популярным мемом пятого эпизода. Момент, когда девушка из-за усталости склонилась на охапку карематов, мгновенно превратился в шутку о куче невыполненных задач и отдыхе после сытного ужина. Более того, у Пономаренко появилась "конкурентка" - еще одна участница примерила на себя розовую шляпку.
Диана Зотова - вылет ради бывшего
В пятом выпуске "Холостяка" проект покинула Диана Зотова. Она призналась, что до сих пор испытывает чувства к своему бывшему парню, поэтому Тарас Цимбалюк решил отправить ее домой. Зрители были удивлены таким развитием событий, ведь вокруг участницы ходили слухи даже о ее возможной победе. К слову, недавно Диану Зотову заметили вместе с бывшим в Тбилиси возле ЗАГСа - так что, возможно, решение Тараса оказалось правильным для обоих.
Поход в Карпаты
Атмосфера пятого эпизода была особенной, ведь Тарас Цимбалюк вместе с участницами отправился в поход по Карпатам. Это подарило зрителям немало веселых моментов - от новых "перлов" Холостяка и свиданий на природе до Григория Решетника, который откровенно наслаждался местной кухней и получил шуточный выговор от жены.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
