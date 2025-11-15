Укр
  Звёзды

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

Кристина Трохимчук
15 ноября 2025, 10:58
21
Шоу "Холостяк" продолжает взрывать сеть мемами.
Холостяк 14
Холостяк 14 - мемы / коллаж: Главред, фото: скрин из видео "Холостяк-14"

Вы узнаете:

  • Кто стал героем мемов после 5 выпуска "Холостяка"
  • Как зрители отреагировали на вылет Дианы Зотовой

В новом эпизоде романтического реалити "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк пригласил участниц в Карпаты, чтобы увидеть, как изменится их поведение без привычного комфорта.

Главред расскажет, чем на самом деле запомнился зрителям пятый выпуск "Холостяка".

видео дня

Ирина Пономаренко - главный мем выпуска

Участница "Холостяка-14" Ирина Пономаренко, которую все запомнили благодаря экстравагантной розовой шляпе, стала самым популярным мемом пятого эпизода. Момент, когда девушка из-за усталости склонилась на охапку карематов, мгновенно превратился в шутку о куче невыполненных задач и отдыхе после сытного ужина. Более того, у Пономаренко появилась "конкурентка" - еще одна участница примерила на себя розовую шляпку.

Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко - Холостяк / скрин из соцсетей
Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко - розовая шляпа / скрин из соцсетей
Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко - поход в Карпаты / скрин из соцсетей

Диана Зотова - вылет ради бывшего

В пятом выпуске "Холостяка" проект покинула Диана Зотова. Она призналась, что до сих пор испытывает чувства к своему бывшему парню, поэтому Тарас Цимбалюк решил отправить ее домой. Зрители были удивлены таким развитием событий, ведь вокруг участницы ходили слухи даже о ее возможной победе. К слову, недавно Диану Зотову заметили вместе с бывшим в Тбилиси возле ЗАГСа - так что, возможно, решение Тараса оказалось правильным для обоих.

Диана Зотова
Диана Зотова покинула Холостяк / скрин из соцсетей
Диана Зотова
Диана Зотова - свидание с Тарасом Цымбалюком / скрин из соцсетей

Поход в Карпаты

Атмосфера пятого эпизода была особенной, ведь Тарас Цимбалюк вместе с участницами отправился в поход по Карпатам. Это подарило зрителям немало веселых моментов - от новых "перлов" Холостяка и свиданий на природе до Григория Решетника, который откровенно наслаждался местной кухней и получил шуточный выговор от жены.

Холостяк в Карпатах
Холостяк в Карпатах / скрин из соцсетей
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - Холостяк свидание / скрин из соцсетей
Григорий Решетник
Григорий Решетник - Холостяк 14 / скрин из соцсетей

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

