Народная артистка Украины Екатерина Бужинская призналась, что в свое время могла построить успешную карьеру в РФ. В интервью Славе Демину она рассказала, что помешала ей в этом предательница Украины Таисия Повалий.
По словам Бужинской, в 2009 году композитор Сергей Бакуменко написал для нее песню "Королева вдохновения", которую она должна была спеть вместе с российским певцом Стасом Михайловым. Однако певица столкнулась с неожиданной конкуренцией.
"Стас приезжал в Украину, встречался с разными певицами и выбирал, с кем бы хотел спеть. Он выбрал меня и Таисию Повалий. Я приехала и записала (песню), мы уже должны были с ним снимать клип", - подчеркнула артистка.
Екатерина рассказала, что продюсеры были поражены ее работой и предложили ей контракт на 500 тысяч долларов и переезд в Россию. Однако певица не дала окончательного согласия, и впоследствии представители просто перестали с ней контактировать, ведь запроданная Таисия Повалий просто решила устранить конкурентку.
"Я набираю Стаса. Он со мной очень холодно поговорил. А потом мне сказали, что Таисия Повалий с Игорем Лихутой сделали все возможное, чтобы конкурентку не пустить на российский рынок. И слава Богу, большое вам спасибо за это. Что я могу спокойно выступать в Украине и вы мне помогли не испортить свою карьеру", - подытожила Бужинская.
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
