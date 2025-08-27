Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

Бывшая наркозависимая разрешила своей несовершеннолетней дочери сделать несколько операций.

Борисова сделала операцию своей дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/danaborisova_official

Кратко:

Какую операцию сделали дочери Борисовой

Сколько ей лет

Российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в стране-оккупанте России, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, разрешила своей совершеннолетней дочери сделать пластическую операцию на груди.

Как пишут российские пропагандисты, Полина Аксенова весной сделала ринопластику, а вот в августе она сделала операцию по уменьшению груди и липоскульптурированию (удаление лишнего жира).

Дана Борисова / Instagram/danaborisova_official

"Вообще-то, я ожидала худшего, но все хорошо. Эта операция отняла больше нервов, чем ринопластика, потому что еще шли съемки. Было две съемочные группы, работали долго. Успела перенервничать, когда меня фоткали перед операцией. Рука дрожала, ходуном прям ходила. Я не могла успокоиться", — вспоминает дочь бывшей наркоманки.

Борисова с дочкой / Фото Instagram/danaborisova_official

Дочь путинистки уже успела рассмотреть новую фигуру. Она не удержалась и сняла корсет на пару минут, чтобы оценить результат. "По фигуре пока непонятно, я еще отечная. Но грудь мне безумно нравится! Уже успела всем подружкам разослать фотки, все в диком восторге. Маме тоже понравилось. Конечно, ей первой фотки скинула. И она безумно радовалась вместе со мной", — делится она эмоциями.

Напомним, ранее Борисова показалась с трясущимися руками. Тогда стало известно о том, что Борисова пропала с радаров где-то в ноябре, но вот недавно появилась и рассказала, что произошло.

Ранее пропутинская балерина Анастасия Волочкова, которую подозревают в алкоголизме, после нескольких "нетрезвых" выходов в свет заявила, что приняла решение отказаться от алкоголя.

О персоне: Дана Борисова Дана Борисова — российская телеведущая, журналистка и актриса. По данным Википедии, в 2022 году поддержала вторжение России на Украину. Она также была внесена в санкционные списки Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина. 3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.

