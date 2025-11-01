Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

Виктория Петрик редко постит собственные фото в социальных сетях.

Как сейчас выглядит Виктория Петрик / Коллаж Главред, фото Instagram/ viktoria_petryk

Как сейчас выглядит Виктория Петрик

Чем она занята

Одесситки и некогда популярные дети-вокалистки Анастасия и Виктория Петрик, которые отчасти, пропали с музыкальных радаров, продолжают жить свои жизни, но уже не в Украине.

Так, старшая сестра Виктория Петрик живет в Испании и воспитывает ребенка. Она практически не выкладывает своих фото, в отличие от младшей сестры Анастасии.

Однако Главреду все же удалось "поймать" редкое сториз Виктории Петрик.

Виктория Петрик - как сейчас выглядит / Скриншот Instagram/viktoria_petryk

Ранее Виктория вместе со своей сестрой Анастасией часто выступали на разных музыкальных фестивалях и часто пели с российскими звездами, которые в момент военного вторжения России в Украине, встали на сторону своего государства-агрессора.

Виктория Петрик - как сейчас выглядит / Скриншот Instagram/viktoria_petryk

Вот так старшая сестра выглядела раньше, когда еще строила карьеру певицы.

Виктория Петрик о Киркоров / Фото Instagram/ viktoria_petryk

