Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

Одесситки и некогда популярные дети-вокалистки Анастасия и Виктория Петрик, которые отчасти, пропали с музыкальных радаров, продолжают жить свои жизни, но уже не в Украине.
Так, старшая сестра Виктория Петрик живет в Испании и воспитывает ребенка. Она практически не выкладывает своих фото, в отличие от младшей сестры Анастасии.
Однако Главреду все же удалось "поймать" редкое сториз Виктории Петрик.
Ранее Виктория вместе со своей сестрой Анастасией часто выступали на разных музыкальных фестивалях и часто пели с российскими звездами, которые в момент военного вторжения России в Украине, встали на сторону своего государства-агрессора.
Вот так старшая сестра выглядела раньше, когда еще строила карьеру певицы.
Как ранее писал Главред, украинская певица, представительница детского Евровидения от Украины, одна из сестер когда-то популярного дуэта Виктория Петрик, написала слезное сообщение по поводу смерти путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.
Ранее также стало известно о том, где живут сестры Петрик и чем они занимаются.
