"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

Элина Чигис
2 октября 2025, 10:11
110
Наташа Королева организовала отдых с пользой.
Тарзан, Наташа Королева
Тарзан - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Королева и Тарзан уехали в санаторий
  • Как путинист себя там чувствует

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает преступления российских оккупантов в Украине, находится в санатории вместе со своим мужем-путинистом Тарзаном.

Как стало известно из соцсетей, Тарзан уже похудел на три килограмма. По его словам, программа восстановления настолько эффективная, что он всего за два дня сбросил вес.

видео дня

Предательница поделилась, что они отправились в оздоровительный комплекс в Ессентуках и видит результат от оздоровительных программ.

"С меня тут все сходит. Сколько мы тут? Сейчас третий день? Так, получается, я за два дня сбросил три кг. Я чувствую себя другим человеком вообще", - сказал Тарзан.

Смотрите видео, как отдыхают Тарзан и Королева:

Тарзан в санатории
Тарзан в санатории / фото: скрин t.me/Ego_svita

Певица даже заявила, что ее муж помолодел за несколько дней, а вот поклонники не согласились и высказали свое мнение в комментариях.

"Что с глазами у него? Нервный тик?";

"Омерзительный тип";

"С филерами перебарщивает...", - написали пользователи Сети.

Как поклонники отреагировали на вид Тарзана
Как поклонники отреагировали на вид Тарзана / фото: скрин t.me/Ego_svita

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.

А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наташа Королева Тарзан новости шоу бизнеса
