"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

Наташа Королева организовала отдых с пользой.

Тарзан - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

Королева и Тарзан уехали в санаторий

Как путинист себя там чувствует

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает преступления российских оккупантов в Украине, находится в санатории вместе со своим мужем-путинистом Тарзаном.

Как стало известно из соцсетей, Тарзан уже похудел на три килограмма. По его словам, программа восстановления настолько эффективная, что он всего за два дня сбросил вес.

Предательница поделилась, что они отправились в оздоровительный комплекс в Ессентуках и видит результат от оздоровительных программ.

"С меня тут все сходит. Сколько мы тут? Сейчас третий день? Так, получается, я за два дня сбросил три кг. Я чувствую себя другим человеком вообще", - сказал Тарзан.

Смотрите видео, как отдыхают Тарзан и Королева:

Тарзан в санатории / фото: скрин t.me/Ego_svita

Певица даже заявила, что ее муж помолодел за несколько дней, а вот поклонники не согласились и высказали свое мнение в комментариях.

"Что с глазами у него? Нервный тик?";

"Омерзительный тип";

"С филерами перебарщивает...", - написали пользователи Сети.

Как поклонники отреагировали на вид Тарзана / фото: скрин t.me/Ego_svita

