"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

Вы узнаете:
- Королева и Тарзан уехали в санаторий
- Как путинист себя там чувствует
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает преступления российских оккупантов в Украине, находится в санатории вместе со своим мужем-путинистом Тарзаном.
Как стало известно из соцсетей, Тарзан уже похудел на три килограмма. По его словам, программа восстановления настолько эффективная, что он всего за два дня сбросил вес.
Предательница поделилась, что они отправились в оздоровительный комплекс в Ессентуках и видит результат от оздоровительных программ.
"С меня тут все сходит. Сколько мы тут? Сейчас третий день? Так, получается, я за два дня сбросил три кг. Я чувствую себя другим человеком вообще", - сказал Тарзан.
Смотрите видео, как отдыхают Тарзан и Королева:
Певица даже заявила, что ее муж помолодел за несколько дней, а вот поклонники не согласились и высказали свое мнение в комментариях.
"Что с глазами у него? Нервный тик?";
"Омерзительный тип";
"С филерами перебарщивает...", - написали пользователи Сети.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
