Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Остапчук с бывшей женой выставили на продажу дом: как выглядит недвижимость

Алена Кюпели
12 сентября 2025, 11:33обновлено 12 сентября, 12:17
29
Кристина Горняк и Владимир Остапчук продают свой дом в Киеве.
Владимир Остапчук, Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк имеют совместкую собственность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Кратко:

  • За сколько дом выставлен на продажу
  • Что продается вместе с домом

Украинская блоггер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, что они выставили на продажу дом, который был предметом споров с нынешней женой Остапчука.

Она опубликовала несколько фото на своей странице в Instagram, а также оставила ссылку на сайт агентства, где сказано, что за коттедж площадью 177м² бывшие супруги планируют получить 210 тыс. долларов.

видео дня
Горняк и Остапчук продают свой дом
Горняк и Остапчук продают свой дом / Фото thecapital.com.ua

Как сказано на сайте, в эту сумму входит дом под чистовую отделку с тремя спальнями, панорамными окнами и террасой, а также и земельный участок площадью восемь соток.

Горняк и Остапчук продают свой дом
Горняк и Остапчук продают свой дом / Фото thecapital.com.ua

Кроме того, Горняк сообщила, что к дому прилагается дизайн-проект, который делался специально под них.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Горняк рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом. На своей странице в Instagram она сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

Ранее также украинская блогер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука, решила, что больше не будет носить нижнее белье.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

11:52Мир
ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

11:04Война
РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

Последние новости

12:36

Убийство украинки в США: парень беженки опубликовал новые фото и сделал заявление

12:34

Летел на скорости 200 км/ч и пытался замять дело: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

12:07

Мясо в Украине дорожает: чего ждать осенью и зимой

11:56

Президент Финляндии к студентам КНУ: Придерживайтесь демократии, защищайте права человека и основные свободы

11:53

"Трамп на нашей стороне": Politico о подготовке мощного удара Запада по РФ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
11:52

"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

11:51

Зачем хранить масло в морозильной камере: лайфхак от грузин

11:33

Остапчук с бывшей женой выставили на продажу дом: как выглядит недвижимость

11:29

Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

Реклама
11:04

ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

11:00

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки

10:54

Гороскоп на завтра 13 сентября: Тельцам - приятный звонок, Девы сорвут куш

10:42

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:32

Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

10:19

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:12

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

10:09

Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

09:35

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:23

Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

09:11

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

Реклама
09:10

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

09:05

Банки будут знать все: что изменит новый закон о кредитных историях

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

08:24

Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат: к чему готовится Берлин

08:17

Одна из самых массированных атак с начала войны: в РФ - взрывы, вспыхнули пожары

08:10

Как Путин допустил важную ошибку для РФмнение

07:37

В Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар: что известноВидео

07:10

Где две ошибки на картинках: надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд

06:49

Польша закрыла границу с Беларусью: в чем причинаВидео

06:10

Чем Украина будет помогать Польше?мнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинках с женщиной в офисе за 15 секунд

05:26

Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

04:30

К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

04:21

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

04:09

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многихВидео

03:40

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

02:31

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:30

Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

01:20

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:03

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен домВидео

Реклама
00:48

Как легко удалить мутность фар: простой лайфхак для яркого света без химииВидео

11 сентября, четверг
23:56

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

22:56

Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябреВидео

22:55

Еще один актер-военный погиб на фронте

22:32

"Он должен понять": в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

21:33

"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМВидео

21:09

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

20:47

Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять