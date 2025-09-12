Остапчук с бывшей женой выставили на продажу дом: как выглядит недвижимость

Кристина Горняк и Владимир Остапчук продают свой дом в Киеве.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк имеют совместкую собственность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Украинская блоггер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, что они выставили на продажу дом, который был предметом споров с нынешней женой Остапчука.

Она опубликовала несколько фото на своей странице в Instagram, а также оставила ссылку на сайт агентства, где сказано, что за коттедж площадью 177м² бывшие супруги планируют получить 210 тыс. долларов.

Горняк и Остапчук продают свой дом / Фото thecapital.com.ua

Как сказано на сайте, в эту сумму входит дом под чистовую отделку с тремя спальнями, панорамными окнами и террасой, а также и земельный участок площадью восемь соток.

Горняк и Остапчук продают свой дом / Фото thecapital.com.ua

Кроме того, Горняк сообщила, что к дому прилагается дизайн-проект, который делался специально под них.

Отметим, как сообщал Главред, ранее Горняк рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом. На своей странице в Instagram она сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

Ранее также украинская блогер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука, решила, что больше не будет носить нижнее белье.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

