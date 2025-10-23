Укр
  Звёзды

"Потянуло на соленое": Решетники намекнули на четвертую беременность

Кристина Трохимчук
23 октября 2025, 11:51
34
Ведущий "Холостяка" рассказал о первых признаках беременности жены.
Григорий и Кристина Решетники
Григорий и Кристина Решетники могут ждать четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник

Вы узнаете:

  • Кристина Решетник намекнула на новую беременность
  • Как отреагировал Григорий Решетник

Известный украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой заинтриговали поклонников в Instagram намеками на возможное пополнение в семье. Супруги сейчас воспитывают уже трех сыновей, поэтому фанаты надеются на долгожданную дочь.

Кристина Решетник отреагировала на сообщения поклонников о возможной четвертой беременности, где говорилось о том, что у супругов наконец появится дочь. Ведущая с юмором относится к таким слухам и даже пошутила, что такая новость могла бы стать сюрпризом не только для поклонников, но и для ее мужа.

видео дня

"Хммм... скоро узнаете", - отреагировала на предположение фанатов Кристина.

Кристина Решетник
Кристина Решетник намекнула на четвертого ребенка / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Ведущий шоу "Холостяк" также не остался в стороне и в шутку отреагировал на многочисленные слухи. Григорий Решетник записал короткое видео, в котором с улыбкой обратился к жене. Он отметил, что ранее они с женой договорились остановиться на трех детях, однако у Кристины могут быть и другие планы.

"Я думал, что трое детей - более чем достаточно. Что там за планы у жены?", - спросил Решетник.

Григорий Решетник
Григорий Решетник отреагировал на слухи о четвертой беременности / фото: instagram.com, Григорий Решетник

История продолжилась во время романтического ужина пары. Ведущий заметил, что жену вдруг потянуло на соленое. Поклонники сразу отреагировали на изменения вкусовых предпочтений Кристины, отметив, что это может быть первым звоночком для пополнения в семье.

"Ее потянуло на соленое", - подписал сториз Григорий.

Кристина Решетник
Кристина Решетник - первые признаки беременности / фото: instagram.com, Григорий Решетник

"Мне кажется - он меня боится", - не осталась в долгу Кристина, выложив видео с тем, как ведущий не на шутку испугался после внезапного обращения любимой.

Григорий Решетник
Григорий Решетник - реакция на сюрприз Кристины Решетник / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Григорий Решетник - дети

Телеведущий Григорий Решетник является примерным семьянином, который состоит в браке с женой Кристиной Решетник уже более 15 лет. Супруги, которые познакомились во время совместной работы на телевидении, воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Григорий неоднократно подчеркивал, что семейные ценности и пример его родителей, которые прожили вместе много лет, являются для него приоритетом.

Ранее Главред сообщал, что жена украинского известного ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник рассказала о том, как тонул один из трех ее сыновей. По ее словам сын Саша, который умел плавать, залез на надувной матрас, что едва не привело к трагедии.

Также Кристина Решетник, жена телеведущего Григория Решетника опубликовала видео на своей странице в Instagram, где в шутку ударяет своего мужа по лицу. Знаменитости пошутили над супругами Макронов, видео спора которых попало в сеть.

О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

