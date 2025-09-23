Проговорился: Дмитрий Монатик случайно раскрыл, кто родится у известной певицы

Певец Дмитрий Монатик проговорился прямо на сцене перед поклонниками.

Монатик рассекретил пол ребенка Роксоланы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Монатик, Роксолана

Дмитрий Монатик рассекретил пол ребенка известной певицы

Кого ждет певица Роксолана

Украинский певец Дмитрий Monatik в очередной раз случайно раскрывает пол ребенка до его рождения. На этот раз поклонники поймали Дмитрия на случайной оговорке прямо на сцене, которая может пролить свет на то, кого ожидает известная певица ROXOLANA. Видео с трогательным моментом запостили фанаты в TikTok.

Роксолана вышла на сцену вместе с Монатиком на его большом шоу во Дворце спорта и поразила публику энергичным выступлением. Артистка не скрывала своего нежного состояния: облегающий костюм в стиле спорт-шик, расшитый стразами, подчеркивал животик, украшенный блестящей звездой.

Роксолана и Монатик обнимаются на концерте / фото: instagram.com, Роксолана

Несмотря на смелое выступление, певица не спешила раскрывать ни пол ребенка, ни от кого она собралась рожать. Однако коллега по сцене частично развеял интригу после их дуэтного выступления. Монатик нежно обнял Роксолану и поблагодарил за перфоманс красноречивой фразой.

"Спасибо, девушки, что посетили. Очень приятно", - сказал Дмитрий.

Поклонники певицы восприняли это как намек, что Роксолана ожидает девочку. Будущая мамочка отреагировала на видео с этим милым моментом в соцсетях, оставив комментарий в виде сердечка.

Ранее Главред сообщал, что Дмитрий Монатик впервые рассказал, как зовут его третьего сына. Он рассказал, что мальчик получил необычное имя Леон, но в семье малыша называют Лео. Вдохновение для имени семья получила от знака зодиака жены певца.

Также Монатик рассказал о своей традиции перед выходом на сцену - певец делает своеобразное "гадание" на неожиданном предмете. В райдер певца входят киндер-сюрпризы, и именно они определяют успешность концерта Дмитрия.

О персоне: MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK - украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг, судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

