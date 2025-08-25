Укр
"Самый сложный день в моей жизни": популярная певица рассказала о проблемах

Анна Подгорная
25 августа 2025, 22:58
Здоровье подвело MamaRika перед концертом.
MamaRika
MamaRika новости - МамаРика рассказала о проблемах со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Кратко:

  • МамаРика рассказала о своем самом сложно выступлении
  • Знаменитость объяснила, что с ней произошло

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) показала изнанку звездного успеха. На сцене артисты всегда сияют и готовы заряжать своей бешенной энергетикой аудиторию.

На деле они, как и простые люди, имеют вполне "земные" проблемы. Так в своем блоге в Instagram МамаРика призналась, что на недавний концерт в Запорожье она прибыла в ужасном самочувствии. Выступление она отменять не стала, но оно оказалось для звезды самым сложным в ее карьере.

видео дня

"Вчера был самый сложный день и концерт в моей жизни, потому что меня по факту должны были забрать в больницу, я едва стояла на ногах, состояние было ужасным. Но я по сути боец, и не могла не выйти на сцену к моим людям, которые так ждали встречи, и я тоже! Но когда после выступления мы на скорости 200 едва успевали на поезд, с пакетом в руках, потому что меня ужасно тошнило, в конце мои нервы сдали", - написала певица, и опубликовала свое фото в слезах.

MamaRika
MamaRika новости - МамаРика рассказала о проблемах со здоровьем / instagram.com/mamarika_official

О персоне: MamaRika

Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

