"Сын рос без меня": известный актер-воин раскрыл самое сложное на фронте

Кристина Трохимчук
17 ноября 2025, 14:05
Актер Владимир Кравчук рассказал о своей службе в ВСУ.
Владимир Кравчук
Владимир Кравчук служит в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Кравчук

Вы узнаете:

  • Владимир Кравчук мобилизовался в ВСУ
  • Что было самым трудным для актера

Известный украинский актер Владимир Кравчук рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время службы в Вооруженных Силах Украины. В интервью OBOZ.ua звезда фильмов "Кайдаші 2.0" и "Батьківські збори" признался, что самой тяжелой для него стала разлука с маленьким сыном.

Владимир добровольно мобилизовался в ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Актер признался, что скрывал свою профессию и не хотел никаких поблажек из-за нее.

видео дня
Владимир Кравчук
Владимир Кравчук - актер / фото: instagram.com, Владимир Кравчук

"Первое время почти никому не говорил, что я актер. Не хотелось каких-то поблажек или отдельного отношения. Чтобы не было разговоров: мол, вероятно, не копает окопы, не ходит в наряды. Да и где-то внутри я тогда думал, что, возможно, уже никогда не вернусь к профессии. Это было начало полномасштабной войны, и никто не понимал, насколько мы сможем удержаться, или вообще доживем до какого-то финала", - рассказал Кравчук.

Актер поделился, что самым тяжелым испытанием для него стала разлука с семьей. В начале полномасштабной войны актер вывез свою жену и маленького сына в Каменец-Подольский. Первая разлука с двухлетним ребенком продлилась целых 7 месяцев.

Владимир Кравчук
Владимир Кравчук с сыном / фото: instagram.com, Владимир Кравчук

"Мой сын рос без меня все то время, пока я был в боевом подразделении. Он очень скучал, постоянно спрашивал, плакал. Когда я ушел в армию, сын говорил всего четыре слова - ему было два года. Труднее всего было находить слова, чтобы его успокоить, объяснить хоть что-то. Впервые после моей мобилизации мы увиделись где-то через семь месяцев - как раз во время досъемок "Ты - космос". Я все это время очень старался сделать так, чтобы он меня не забывал. Жена говорила, какие сказки он сейчас слушает, и я записывал ему видео, где читаю их", - признался Владимир Кравчук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
