В РФ вызверились на экс-любовницу Путина и ее нового мужа: что они учудили

Теперь свадьбой оккупантов не довольны даже в самой России.

https://glavred.info/starnews/v-rf-vyzverilis-na-eks-lyubovnicu-putina-i-ee-novogo-muzha-chto-oni-uchudili-10713194.html Ссылка скопирована

Свадьбу путинистов жестко раскритиковали / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

Что сказали по поводу свадьбы Мизулиной и Шамана

Чем они удивили

В террористической России захейтили кринжовую парочку - любителей диктатора Владимира Путина Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерину Мизулину, которую называли любовницей российского президента.

Как известно, путинисты недавно поженились на территории Украины. Об этом писали российские пропагандисты.

видео дня

5 ноября SHAMAN и Мизулина опубликовали видео из донецкого загса, сообщив о своей свадьбе. "В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались", — отметил в личном Telegram-канале исполнитель.

Шаман и Екатерина Мизулина / фото: t.me, Шаман

Между тем, депутат из Рф Нина Останина раскритиковала их роспись, назвав ее показной.

"И все эти показные свадьбы в зоне войны — мне кажется, это не для нас, — возмутилась она. Но уж если вы туда из своих богатых московских столичных гнездышек направились, то не надо лицемерить и демонстрировать какую-то свою причастность к тем событиям, которые происходят сегодня в Донбассе, в Луганске, в украинских приграничных регионах. Не надо имитировать свою сопричастность тем, что ты надеваешь костюмы от „Кутюр" за бешеную стоимость и при этом изображаешь, что ты якобы тоже сопричастен к этим событиям".

Шаман и Екатерина Мизулина - отношения

Отношения российского пропагандистского певца Шамана и политика страны-агрессора Екатерины Мизулиной начались на фоне их совместной публичной деятельности и поддержки политики Кремля. После продолжительных слухов, в марте 2025 года пара официально объявила о своем романе.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно о том, что Мизулина и Шаман решили пожениться и сделали это на оккупированой территории Украины.

Ранее Главред сообщал, что российский актер Станислав Садальский назвал певца Шамана, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, предателем.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Shaman Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024). Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики. В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский". За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред