В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

Долина создала прецедент в российской юридической практике.

Лариса Долина теперь персона нон-грата в РФ/ фото: instagram.com, Лариса Долина

Кратко:

Что сделала Долина

Что с ней теперь будет

Российская певица Лариса Долина, которая когда-то гордилась своими одесскими корнями, но впоследствии поддержала кровожадную политику Кремля и судится с мошенниками, которым передала деньги после продажи квартиры, стала персоной нон-грата в РФ.

По данным пропагандистов, Долина создала прецедент в российской юридической практике, который уже иронично назвали "эффектом Долиной". Путининистка якобы стала жертвой мошенников, которые, представившись ее поклонниками в погонах, "убедили" продать элитную квартиру и перевести вырученные деньги на безопасный счет, мол, дальше они помогут их получить.

Лариса Долина поддерживает диктатора Путина / фото: t.me, Лариса Долина

К слову, ранее в сети появлялись слухи о том, что Долина даже финансировала ВСУ и продала квартиру, чтобы задонатить украинской армии.

Кроме того, Долиной отказывают в доставке и на ее концерты продается все меньше билетов.

Ранее российская певица Слава, у которой недавно заметили проблемы с психическим здоровьем, поскандалила с певицей-путинисткой Ларисой Долиной, которая также ненавидит Украину, как ее психически-нестабильная коллега.

Ранее Главред сообщал, что певица-путинистка Слава, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, стала пациенткой психиатра.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

