В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

Кратко:
- Что сделала Долина
- Что с ней теперь будет
Российская певица Лариса Долина, которая когда-то гордилась своими одесскими корнями, но впоследствии поддержала кровожадную политику Кремля и судится с мошенниками, которым передала деньги после продажи квартиры, стала персоной нон-грата в РФ.
По данным пропагандистов, Долина создала прецедент в российской юридической практике, который уже иронично назвали "эффектом Долиной". Путининистка якобы стала жертвой мошенников, которые, представившись ее поклонниками в погонах, "убедили" продать элитную квартиру и перевести вырученные деньги на безопасный счет, мол, дальше они помогут их получить.
К слову, ранее в сети появлялись слухи о том, что Долина даже финансировала ВСУ и продала квартиру, чтобы задонатить украинской армии.
Российские юристы говорят, что Долина создала прецедент в российской юридической практике, который уже иронично назвали "эффектом Долиной".
Кроме того, Долиной отказывают в доставке и на ее концерты продается все меньше билетов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее российская певица Слава, у которой недавно заметили проблемы с психическим здоровьем, поскандалила с певицей-путинисткой Ларисой Долиной, которая также ненавидит Украину, как ее психически-нестабильная коллега.
Ранее Главред сообщал, что певица-путинистка Слава, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, стала пациенткой психиатра.
Вас также может заинтересовать:
- У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной
- "Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах Кеосаяна
- Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред