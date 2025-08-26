Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

Впрочем попытка Аллена отстоять себя оказалось весьма слабой и не выдерживающей критики.

https://glavred.info/starnews/vudi-allen-opravdalsya-pered-mid-ukrainy-za-moskovskiy-skandal-i-popal-v-bazu-mirotvorec-10692707.html Ссылка скопирована

Вуди Аллен в Москве - как режиссер оправдался за выступление / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Читайте больше:

В чем суть конфликта с Вуди Алленом

Как Украина отреагировала на выступление режиссера

Что сам Аллен думает по этому поводу

Оскароносный американский режиссер и основатель "интеллектуальной комедии" Вуди Аллен попал в скандал: он принял приглашение на Московский международный кинофестиваль, и выступил по видеосвязи с речью. В ней Аллен восхвалял страну-оккупанта и ее культуру, и выразил желание снять там кино.

Министерство иностранных дел Украины сочло выступление режиссера позорным и оскорбительным. В официальном заявлении ведомства осуждают фактическое одобрение Вуди Алленом военной агрессии РФ. Позже создатель "Энни Холл" и "Полночи в Париже" был внесен в базу "Миротворец" за "сознательное участие в российском пропагандистском мероприятии".

видео дня

Новость о том, что МИД Украины высказалось против режиссера из-за его выступления в Москве быстро разлетелось по украинским и зарубежным СМИ. Сам Аллен уже дал комментарий по этому поводу. Он отметил, что войну в Украине не одобряет, но свою вину в "отбеливании" агрессора не признает, так как придерживается нарратива о "культуре вне политики".

"Что касается конфликта в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин полностью неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение художественного диалога может помочь", - заявил Вуди Аллен в беседе с The Guardian.

Вуди Аллен в базе "Миротворец" / myrotvorets.center

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о сложном периоде в жизни и карьере голливудской украинки Милы Кунис. Актриса не могла себе позволить обычную еду, а ее тело превратилось в один сплошной синяк.

Также звезда "Баффи - истребительница вампиров", американская актриса Каризма Карпентер, раскрыла правду о своем возвращении в сериал. Его ремейк находится на стадии разработки и подбора актеров.

Читайте также:

О персоне: Вуди Аллен Вуди Аллен - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, четырехкратный обладатель премии Оскар, писатель, автор многочисленных рассказов и пьес, сообщает Википедия. Создатель "интеллектуальной комедии". Наиболее известные фильмы: "Хватай деньги и беги", "Любовь и смерть", "Энни Холл", "Зелиг", "Все говорят, что я люблю тебя", "Матч-пойнт", "Вики Кристина Барселона", "Полночь в Париже" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред