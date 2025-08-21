Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ - детали

Егор Бортник назвал имена "уставших" россиян.

Лидер российской группы Би-2 Егор Бортник, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал о грядущей мобилизации в стране-оккупанте.

На своей странице в Instagram Егор сделал публикацию, в которой показал изображение российского города, забросанного повестками.

"Скоро осень. Все мои товарищи и друзья из среднего социального сегмента получили почти одновременно на днях электронные повестки. Хорошо, что многие уже уехали... Дети богатых не пойдут служить. Пойдете вы, ваши дети и мужья, отцы, даже женщины", – написал Бортник.

Также он сообщил о том, что российские пропагандисты Ксения Собчак, режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук уехали из РФ и сейчас находятся в Испании.

"В 100 метрах от меня, на вилле, отдыхают Ксения Собчак, Константин Богомолов и Федор Бондарчук. Они "устали" и, конечно, надо спокойно купаться, загорать и наслаждаться вечерними разговорами о высоких духовных ценностях. Когда вы до конца жизни будете ходить на кладбище к своим близким, которые "погибли за родину", они уже будут открывать линию одежды и ставить спектакли о сложной русской душе, которая непонятна и загадочна", – добавил музыкант.

О группе: Би-2 Би-2 - рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (Александр Уман; гитара, вокал) и Лева Би-2 (Егор Бортник; основной вокал). В 2023 году участники группы эмигрировали в Израиль, сообщает Википедия. Группа не поддерживает вторжение РФ в Украину.

