В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото

Кремль авторы фильма изобразили кровавым

В сети появились промо-кадры нового сезона американского телесериала в жанре политической драмы «Карточный домик».

В Instagram-аккаунте саги выложены фотографии Кремля, залитые «кровью».

Три снимка, стоящие рядом, составляют панораму Кремля со стороны Москвы-реки. Каждая фотография сопровождается небольшой подписью, из которых складывается текст «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы».

Напомним, Netflix выложил тизер шестого, последнего, сезона сериала "Карточный домик", съемки которого были прерваны из-за скандала вокруг Кевина Спейси, сыгравшего главную роль в телешоу и обвиненного в сексуальных домогательствах.