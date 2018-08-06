«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото

Ксения Собчак села на шпагат

36-летняя Ксения Собчак, которая сейчас наслаждается отпуском в Италии, удивила подписчиков новым фото, на котором она позирует на яхте, сидя на шпагате.

«Выполняя асану, постарайтесь не концентрировать внимание на возникающих болевых ощущениях, а думать только о благородной цели, ради которой вы подвергаете себя физическому страданию. Со временем боль становится приятной, теплой и пульсирующей. В этот момент совершайте мысленно свой прыжок через время и пространство в пустоту, наполненную только вашей любовью», - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Ксения выбрала для прогулки на катере белую батистовую рубашку в горошек от Ruban Fashion.

Подписчики ведущей похвалили ее за гибкость, а некоторые были обескуражены необычным кроем рубашки. «Ну наконец-то кто-то переплюнул Волочкову со шпагатом», «Вау, классный шпагат», «Летящей походкой...», «Распашонка более чем странная, хотя, если присутствует беременность, то сгодится такой фасон. Рукава-паруса — это совсем плохо!», «Смирительная рубашка?» — пишут телеведущей пользователи Сети.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова часто публикует в соцсети фотографии, на которых она запечатлена во время выполнения шпагата.