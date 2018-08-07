Звезду фильма «Такси» Насери избили в Москве

В Москве избили знаменитого французского актера, сыгравшего главную роль в фильме "Такси" Сами Насери.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа в клубе "Войс", где артист находился со своим братом Ларби, пишет "Московский комсомолец".

Отмечается, что у актера возник конфликт с одним из посетителей, при этом визави француза ударил его по лицу.

В результате конфликта Насери был вынужден обратиться за помощью к медикам. В институте Склифосовского ему была оказана помощь, а за расследование происшествия взялась полиция.

Напомним, Насери во время своего приезда в аннексированный Крым успел стать там почетным таксистом и получить псевдо-орден.