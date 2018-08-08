Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"

Сами Насери после операции в московском научно-исследовательском институте чувствует себя хорошо

Французский актер, сыгравший главную роль в фильме "Такси", — Сами Насери, после перенесенной в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца чувствует себя хорошо.

Артисту категорически запретили комментировать его состояние, рассказала ТАСС пресс-секретарь НИИ Фатима Кочева.

"Он идет на поправку. Его глаз идет на поправку", — заявил директор института, главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 5 августа в Москве в клубе "Войс" между Сами Насери и одним из посетителей возник конфликт, оппонент актера ударили его по лицу. Узнать больше об инциденте можно здесь.