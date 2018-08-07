«Травма тяжелая»: стали известны подробности избиения звезды фильма «Такси» в Москве

Сами Насери прооперировали в Москве

Знаменитый французский актер Сами Насери получил серьезные травмы в результате драки, которая произошла в московском клубе.

Актер, известный по роли в серии фильмов "Такси", был прооперирован в институте глазных болезней имени Гельмгольца.

"Актер предпочел оперироваться в России. Операция прошла успешно, травма была тяжелая", — сообщили в НИИ.

В настоящее время Насери все еще под действием наркоза, пишет «Интерфакс».

При этом медики диагностировали у французского актера закрытую черепно-мозговую травму.

"Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу", — сказал собеседник агентства.

Источник также уточнил, что драку с актером затеяли приезжие из Беларуси.

Напомним, Насери во время своего приезда в аннексированный Крым успел стать там почетным таксистом и получить псевдо-орден.