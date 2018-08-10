Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото

Бывший кандидат в президенты России позировала в Италии.
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак “изображала розового фламинго” — позировала в длинном платье цвета перьев этой птицы.
Политик покрасовалась в нежном наряде на итальянском острове Сардиния и опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.
“На закате дня… изображаю розового фламинго)))”, — подписала снимки ведущая.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Хороша”, — написал igoregorin. “Да за*бала уже”, — считает lamb_74. “Очень романтично, обожаю Ксюшу!”, — поделилась moiseenko.ninnel.
Ранее жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что Ксения Собчак беременна во второй раз.