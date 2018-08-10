Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото

Ксения Собчак на Сардинии позировала в розовом платье / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак “изображала розового фламинго” — позировала в длинном платье цвета перьев этой птицы.

Политик покрасовалась в нежном наряде на итальянском острове Сардиния и опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

“На закате дня… изображаю розового фламинго)))”, — подписала снимки ведущая.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Хороша”, — написал igoregorin. “Да за*бала уже”, — считает lamb_74. “Очень романтично, обожаю Ксюшу!”, — поделилась moiseenko.ninnel.

Ксения Собчак на Сардинии позировала в розовом платье / instagram.com/xenia_sobchak

Ранее жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что Ксения Собчак беременна во второй раз.