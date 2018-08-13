«Не баба, а огонь». Брежнева показала стройные ноги в ультракоротких шортах

Вера Брежнева сразила всех наповал своим нарядом / Фото: Instagram/Вера Брежнева

36-летняя Вера Брежнева примерила стильный повседневный образ: на публике певица появилась в джинсовых мини-шортах Alexander Terekhov, черно-белой тельняшке и в очках Celine.

«Выходной он такой. Ничего не хочется делать. Я одна такая?» — обратилась Вера к подписчикам в посте к фото на своей странице в Instagram.

Поклонники ответили, что на то и выходной, чтобы отдыхать, а также засыпали Брежневу комплиментами, похвалив ее стиль и стройные ноги.

«Шорты круть», «О, эти ноги», «Вера на стиле», «Какая вы худенькая, а ножки — огонь!», «Красивая девочка», «Божественна», «Стильная красотка», «Морячка», «Классный образ», «Какие ножки!», «Ох, Верка, Верка, не баба, а огонь...» — написали они.

/ Фото: Instagram/Вера Брежнева

Напомним, Брежнева поразила поклонников откровенным нарядом на вечеринке в Монако, туда она отправилась со своей дочерью Соней Киперман.