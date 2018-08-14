"Ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро снялась топлесс в провокационной фотосессии - 18+

Бразильская фотомодель Лаис Рибейро - одна из "ангелов" Victoria's Secret, поразила своих фанатов горячей фотосессией.

27-летняя бразильская модель может похвастаться идеальной фигурой и яркой внешностью. Поэтому Лаис Рибейро - одна из самых популярных моделей VS, которая принимает участие в съемках нижнего белья, что в очередной раз было доказано фото в ее "Инстаграмме".

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Но это не единственные пикантные снимки, которые появились в блоге "ангела" Victoria's Secret. Лаис Рибейро предстала перед камерой в кожаных шортах и белом топе. Кроме этого, супермодель поделилась горячими фото с отдыха в Мексике. Манекенщица примерила несколько купальников и продемонстрировала роскошную грудь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина отснял полуголых моделей на крыше высотки.