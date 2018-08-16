Легендарная группа Suede сняла клип в Припяти: кто еще из мировых звезд снимал клипы в Украине

16 августа 2018, 15:04

Пока некоторые украинские музыканты ищут живописные пейзажи за пределами своей страны, западные артисты вдохновляются украинскими пейзажами и снимают яркие клипы.

Suede
Группа Suede / Warner Music

Легендарная бритпоп-группа Suede выпустила клип на песню "Life Is Golden".

Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

Режиссером выступил Майк Кристи, местом сьемок группа выбрала город Припять, все локации находились в непосредственной близости от Чернобыльской атомной электростанции.

"Дело не только в трагедии и катастрофе, произошедшей столько лет назад, - дело в неудержимой силе жизни, которая поглотила покинутый людьми ландшафт", - объяснил Кристи замысел клипа.

Трек "Life Is Golden" войдет в восьмой студийный альбом группы. Пластинка получила название "The Blue Hour". Релиз намечен на 21 сентября.

"Главред" решил вспомнить, кто еще из музыкантов снял Украину в своих клипах.

Hurts - "Wings", а также "Beautiful Ones"

Британские исполнители дважды сняли клипы в Украине. Первый раз они приехали в Киев в 2015 году, для участия в сьемках пригласили известную украинскую травести-диву Мадам Жу Жу. Видеоработу на YouTube уже посмотрели почти 5 миллионов пользователей.

Вернулись в Киев музыканты уже весной 2017 года, и заключили контакт с украинской компанией "Radioaktive Film" - именно они занимались производством клипа "Beautiful Ones". У видеоролика уже более 5 миллионов просмотров.

Pink Floyd - "Marooned"

Часть видеоклипа на композицию "Marooned" английской рок-группы Pink Floyd сняли в украинском городе Припять близ Чернобыля. В первой части клипа демонстрируются кадры, полученные с Международной космической станции, во второй — пейзажи заброшенной Припяти с вкраплениями архивных съемок, сделанных советскими операторами еще до аварии в Чернобыле. В кадре при этом все время появляется мужчина, который прячется в заброшенных зданиях.

Coldplay – "Up&Up"

Графику для клипа "Up&Up" звездных Coldplay создавала украинская компания "Gloria FX" из Днепра, которая потратила на создание клипа 2 месяца. В итоге видеоработа собрала более 160 миллионов просмотров. Также часть съемок клипа проходила в Киеве.

Nothing But Thieves – "Amsterdam"

В мае 2017 года британская рок-группа Nothing But Thieves приезжала в Украину для сьемок клипа на песню "Amsterdam". Главной локацией музыканты выбрали заброшенный киевский танковый завод.

MØ - "Kamikaze"

Нельзя обойти вниманием и работу датской певицы MØ – в 2015 году она сняла клип на песню "Kamikaze" в Киеве на Троещине – колоритный двор на фоне высоток спального района, поездки по разбитым дорогам с ямами, и зажигательные танцы в недострое.

DJ Shadow feat. Run the Jewels - "Nobody Speak"

Снимал клип в Киеве и родоначальник жанра трип-хоп DJ Shadow. В 2016 году была опубликована видеоработа режиссера Сэма Пилинга - в центре сюжета эмоциональное заседание международного конгресса, который расположился в Украинском доме в Киеве. В сьемках также принял участие украинский актер Игорь Цишкевич.

Mumford & Sons - "Ditmas"

Фолк-группа из Лондона Mumford & Sons в 2015 году снимала клип на песню "Ditmas" в сельской местности под Киевом. Главным героем ролика стал харизматичный козак с длинным чубом и в классических красных шароварах. На протяжении всего видео он старается укротить дикую строптивую лошадь, и, в конце-концов, вместе они удаляются в закат, оставляя за собой лишь столб пыли. 

Tame Impala - "Let It Happen"

Австралийская рок-группа Tame Impala в 2015 году в Киеве снимала клип на песню "Let It Happen" в аэропорту Борисполь и отеле Hilton.

 
Ранее победительницу Евровидения заметили в Киеве: Нетта Барзилай снимала клип.
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клип Hurts Suede
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