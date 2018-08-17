"Океан Эльзы" даст концерт на День Независимости / Facebook

Известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" впервые после годичной паузы выступит в Киеве.

Концерт группы под слоганом "Ничего, кроме музыки" состоится 24 августа в День Независимости на НСК "Олимпийский".

"Океан Эльзы" подготовил программу из самых известных композиций и несколько новых песен, которые появились в 2018 году - "Без тебе", "В небо жене", а также трек, который вышел накануне концерта 14 августа "Скільки нас".

Специальным музыкальным гостем станет этно-группа "ДахаБраха".

Ранее "Океан Эльзы" выпустил нестандартный клип о влюбленных.