Артисты выступят после паузы длиною в год.
Известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" впервые после годичной паузы выступит в Киеве.
Концерт группы под слоганом "Ничего, кроме музыки" состоится 24 августа в День Независимости на НСК "Олимпийский".
"Океан Эльзы" подготовил программу из самых известных композиций и несколько новых песен, которые появились в 2018 году - "Без тебе", "В небо жене", а также трек, который вышел накануне концерта 14 августа "Скільки нас".
Специальным музыкальным гостем станет этно-группа "ДахаБраха".
Ранее "Океан Эльзы" выпустил нестандартный клип о влюбленных.