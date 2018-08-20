"Ван Дамм прикурил и умер": в сети раскритиковали новое фото Волочковой

Волочкова в очередной раз захотела отметиться, и в очередной раз получила шквал критики / instagram.com/volochkova_art

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз нарвалась на критику пользователей сети из-за нового фото с ее "фирменным" шпагатом.

Волочковой явно не везет с местом отдыха - снимок, вызвавший такое неприятие пользователей, был сделан балериной во время отпуска на греческом острове Корфу и опубликован в социальной сети Instagram.

"Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц, — надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. А нужен ли он вам? Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится, — время", — подписала она фото, наделавшее шуму.

Волочкова, скорее всего, надеялась на хвалебные отзывы, но просчиталась - такое хвастовство взбесило подписчиков звезды, и они оставили под постом множество Читайте также"Голая на фоне усыхающей оливы". В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковойвозмущенных комментариев, ядовито высмеивающих нелепое поведение балерины.

"Да когда ты уже успокоишься? Задолбала со своими шпагатами и страшным телом!", "Да в порно ей надо, и притом срочно!", "Ну вот, теперь дерево нагнула", "Жан-Клод Ван Дамм прикурил и умер, наверное. От зависти", "Какие еще у вас есть достоинства кроме этого шпагата? Настя, хватит", "А если цикада заползет!" — пишут люди.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными фото с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть снимки можно здесь.