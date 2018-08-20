"Вечно молодая": Ольга Сумская покорила фанатов фото без макияжа

Ольга Сумская позировала без макияжа / instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская показала фото без макияжа.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, она запечатлена в постели без грамма косметики на лице.

"Утро должно начинаться с нежности", - написала знаменитость.

Подписчики отметили, что Сумская в свои 51 без макияжа выглядит прекрасно.

"Вечно молодая", "И ненакрашенная красотка", "Вы, Оленька, и без макияжа прекрасная!", "Олечка такая домашняя, такая нежная", - расхваливали подписчики.

Ранее Ольга Сумская покорила Сеть архивным фото с сестрой.