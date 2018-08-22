Ирина Шейк поразила глубоким декольте на обложке глянца

Знаменитость снялась для испанского Vogue.
Известная 32-летняя модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым фото – знаменитость снялась для обложки испанского Vogue.
На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила фото, на котором она позируеь в красном платье с эффектным декольте и высоким разрезом. Образ дополнил насыщенный макияж и укладка с эффектом мокрых волос.
Подписчики отметили, что Шейк выглядит потрясающе, и они ждут больше кадров с этой фотосессии.
"Шикарная", "Невероятная красота"¸ "Невероятно красивая женщина!! Такое ядерное сочетание кровей!", - расхваливали подписчики.
Ранее Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом.