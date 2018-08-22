Кустурица рассказал, чем ему нравится Крым

Эмиру Кустурице в Крыму нравятся люди и климат / rosred.ru

Известный сербский кинорежиссер боснийского происхождения Эмир Кустурица, который снова собрался в аннексированный Крым, рассказал, чем ему нравится полуостров.

"Мне всегда нравится, когда погода хорошая. У вас погода хорошая, у вас девушки красивые. У вас люди хорошие. Это база хорошего концерта", - сказал Кустурица РИА Новости.

Также он не исключил, что снимет фильм о полуострове.

"Мне сказали, что здесь можно делать фильм. Почему нет", - отметил Кустурица.22 августа группа Кустурицы The No Smoking Orchestra даст концерт в Ялте. Это будет единственное выступление группы.

Ранее Эмир Кустурица сделал возмутительное заявление по Крыму.