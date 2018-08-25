Экс-участница "ВИА Гры" родила первенца

Миша Романова родила / Instagram

Экс-участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Миша Романова поделилась фото, из-за которых поклонники поняли, что она уже стала мамой.

На снимках, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в красном платье с глубоким декольте, демонстрируя стройную фигуру.

"Люблю носить платья задом наперед", - подписала снимки певица.

Подписчики знаменитости расхвалили ее стройную фигуру, и стали гадать, кто же является отцом ее ребенка - кто-то посчитал, что им является известный 28-летний певец Макс Барских.

"Наконец-то...где пропадала?", "Красотка! А кто папа?", "Покажи уже ребенка! И сделайте семейное фото с Барских!", Миша вернулась", - радовались подписчики.

Напомним, Романова ушла из "ВИА Гры" в марте 2018 года, тогда она заявила, что причиной ухода стала любовь, и артист в ней уступил место женщине. Позже Константин Меладзе назвал истинную причину ухода Романовой из группы – певица была в ожидании ребенка.

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