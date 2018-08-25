Известная британская группа выпустила клип, который снимала в Украине

Bring Me The Horizon выпустили клип, снятый в Киеве / youtube.com/Bring Me The Horizon

Британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла клип на трек Mantra в столице Украины.

Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. Это первое за последние два года видео группы.

По информации The Village Украина, видео снимали в Октябрьском дворце и в киевском съемочном павильоне.

Песня войдет в следующий альбом группы amo, который выйдет 11 января.

В клипе фронтмен коллектива Оливер Сайкс строит тоталитарную секту. Одну из главных ролей в клипе исполняет украинская актриса Виктория Варлей. Она уже снималась в клипе на песню Wings британской группы Hurts.

Ранее легендарная группа Suede сняла клип в Припяти: кто еще из мировых звезд снимал клипы в Украине.