"Это просто бомбически": Melovin покорил фанатов новым англоязычным треком

Melovin представил новый трек / Скриншот видео youtube.com/MELOVIN

Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) представил новый трек под названием That’s Your Role.

Композиция появилась на официальном YouTube-канале артиста. В описании трека Melovin отметил кратко: "мировая премьера".

Поклонники поделились первыми впечатлениями от танцевальной композиции, назвав ее хитом.

"Это прекрасно, просто бомбически, мои уши просто получают такое удовольствие от прослушивания песни, я улетаю в космос", - поделилась Кристина Горбач. "Аааа, это просто шикарно! Теперь ждем клип", - расхвалила Сладкая Карамелька. "У тебя прекрасный голос, и мне нравится эта песня. С любовью, из Мексики", - написал Alejandro Ramos Herrera . "Вот это реально очень крутой трек, надеюсь он будет признан в Украине и за рубежом", - считает Елена Мындру.

Ранее Melovin поделился жутким видео прокола носа.