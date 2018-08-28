"Я доживаю": Валентин Гафт пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

Валентин Гафт / 24СМИ

Знаменитый артист Валентин Гафт заявил, что из-за своих проблем со здоровьем не смог летом полноценно отдохнуть на даче.

При этом Гафт недавно принял участие в программе на росТВ, однако появился в студии в сопровождении сиделки. При этом его коллега по "Современнику" Саид Багов звал его на отдых в Адыгею, но тот не смог уехать из-за состояния здоровья, пишет "Стархит".

"С осени буду, если смогу, ходить. А если буду жив и здоров, конечно, продолжу с Саидом играть наш спектакль", - отметил Гафт.

"Мне уход нужен, и чтобы врачи всегда рядом были. А дача далеко. Всего несколько дней там провел. Не хочу стать обузой для кого-то, но ходить мне действительно тяжело. Я доживаю, мне осталось мало, и я это понимаю", - признается Валентин Гафт.

Напомним, ранее Иосиф Кобзон заявил о том, что Валентин Гафт серьезно болен.