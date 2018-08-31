"Безумно красивая малышка": солистка "ВИА Гры" похвасталась стройными ногами

Эрика Герцег похвасталась длинными ногами / Instagram

Солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег поделилась с фанатами фото, на котором продемонстрировала сексуальные ноги.

На своей странице в Instagram певица поделилась соблазнительным фото – на снимке она запечатлена в белом топе, кардигане и мегакоротких шортах, которые оголяли стройные ноги знаменитости.

"Привет, мои хорошие! Так резко похолодало в Киеве...+20...Но мои Крутые @whoiswhotwins спасли меня... Спасибо большое за стильный кардиган", - написала Герцег.

Подписчики певицы

"Безумно красивая малышка", "Попа замерзнет", "Эричка, ты такая стильная. А короткие волосы тебе очень идут! Да ты вообще в любом образе неотразима!", "Ух как стильно и со вкусом", - писали юзеры.

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