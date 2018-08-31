"Резко поднялась температура": Ольга Сумская попала в реанимацию

Ольга Сумская рассказала, что была в реанимации / Главред

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила, что в городе Александрия Кировоградской области на днях находилась в реанимации больницы.

Артистке стало плохо по дороге в Черкассы на спектакль — резко поднялась температура, появилась ломота во всем теле и тошнота, говорится на ее странице в Facebook.

После ухудшения самочувствия Сумская решила обратиться в медучреждение в Александрии.

"Практически за два часа в отделении реанимации анестезиологии интенсивной терапии врачи поставили меня на ноги! Быстро и квалифицированно сделали анализ крови и поставили капельницу. Сказали, что это, возможно, такой вирус", — отметила она.

Ранее сообщалось, что украинскую певицу Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в российском городе Уфа. По данным СМИ, артистку госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов.