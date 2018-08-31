"Красивые зубастики длинноногие". Оля Полякова с дочкой покрасовалась в спортивном наряде

Оля Полякова и ее дочка Маша позировали в спортивных нарядах / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Мария позировали на улице в спортивных нарядах.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за семь часов они собрали более 105 тысяч лайков.

"А мы на спорте!", — подписала фото исполнительниц.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Красивые зубастики длинноногие", — поделилась мнением marisol.donetskland.

"Доця-красотка, вся в маму", — написала svetasobkovskaia. "Супер!!! Красотки!!! Спорт — это круто!!!", — отметила danilkovika.

Оля Полякова и ее дочка Маша позировали в спортивных нарядах / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова в соцсети опубликовала фотоколлаж, на котором сравнила себя и свою дочь Машу. Некоторые подписчики написали, что дочь певицы "толстая". Позже артистка гневно отреагировала на критику.