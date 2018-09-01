"Сисястые звездочки": необычный наряд Насти Каменских вызвал жаркую реакцию подписчиков

Певица поделилась фото с концерта в Одессе.
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками фото с концерта в Одессею
На своей странице в Instagram артистка поделилась необычным снимком – на нем Каменских запечатлена в концертном наряде: топе в сетку и необычном изделии из кожаных звезд и цепей.
"Люблю смотреть фото с концертов. В них драйв и энергия! Спасибо, солнечная Одесса, за теплый прием уже четвертый раз за это лето", - написала Каменских.
Она также анонсировала свое выступление на день города в Одессе. Поклонники знаменитости отметили, что рады видеть ее в закрытых нарядах, и засыпали комплиментами.
"Наконец-то ты одета! Очень шикарно выглядишь!", " Вид - королевский, честно", "Платье в стиле Лиги Чемпионов УЕФА", "Сисястые звездочки", - расхваливали подписчики.
Люблю смотреть фото с концертов. В них драйв и энергия! Спасибо, солнечная Одесса, за теплый прием уже четвертый раз за это лето ❤? Рада, что мои треки качают вас. Благодарю вас за любовь и хочу быть с вами в День рождения вашего города?? Да! Я еду к вам в пятый раз за это лето, потому что не могу без вас жить ? и хочу поздравить прекрасный город с праздником! Встречаемся 2 сентября, Потемкинская лестница! Люблю вас? Photo by @innapachkina
Ранее Настя Каменских покрасовалась в необычном наряде с глубоким декольте.