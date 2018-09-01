На похоронах Ареты Франклин Билл Клинтон засмотрелся на фигуру Арианы Гранде

1 сентября 2018, 20:44

В Сети показали фото, на которых экс-президент США прямо пожирает глазами фигуру молодой певицы.

Арета Франклин
Арета Франклин / wndu.com

31 августа, в Детройте состоялось прощание с "королевой соула", певицей Аретой Франклин. Похороны отметились курьезом - бывший президент США Билл Клинтон не спускал глаз со стройной фигурки певицы Арианы Гранде, которая выступала на похоронах Ареты. Кстати, присутствовавший там Клинтон также выступил с прощальной речью.

Клинтон смотрит на Гранде. Экс-президент явно очень доволен
Клинтон смотрит на Гранде. Экс-президент явно очень доволен / Тим Янг/Твиттер

Американский комик Тим Янг опубликовал в своем Тwitter видеозапись, на которой видно, как Клинтон, сидевший позади Гранде, с нескрываемым удовольствием за ней наблюдает.

Напомним, 16 августа американская соул-певица Арета Франклин умерла на 77-м году жизни в Детройте. В течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград "Грэмми".

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США похороны Билл Клинтон Детройт Ариана Гранде
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