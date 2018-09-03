Оля Полякова и Надежда Мейхер отвели дочек в первый класс: видео с праздничной линейки

Оля Полякова со старшей дочерью Машей и мужем / Скриншот видео ТСН

Украинская певица Оля Полякова и знаменитая экс-"ВИА Грянка" Надежда Мейхер-Грановская отвели своих дочерей в первый класс – девочки будут ходить в одну гимназию на столичном Печерске и даже учиться в одном классе.

Младшую дочь Поляковой Алису пришла провести в первый класс вся семья: сама певица, ее супруг Вадим, старшая дочь Маша и мама Оли Светлана Ивановна, передает ТСН.

Полякова рассказала журналистам, как собирала Алису в первый класс. По ее словам, всего за полтора часа они с дочерью нашли все необходимое.

"Если бы блондинки умели считать, я бы вам сказала сколько потратила. Честно – не знаю сколько. Могу сказать, что мы на это все потратили полтора часа. Слава богу, сейчас есть большие торговые центры, где можно купить сразу все – от стирачки до крутых шузов на ноги. Алиса всегда знает, что хочет, поэтому выбирает все очень быстро", - поделилась певица.

Ну погнали!) #1сентября Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 1 Сен 2018 в 6:10 PDT

Радостно поздоровалась с Поляковой Надежда Мейхер-Грановская, которая также отвела в гимназию первоклассницу Анну, однако говорить с журналистами знаменитость отказалась.

Ранее Оля Полякова покрасовалась в соблазнительной позе в кабриолете.