Семейство Кардашьян-Дженнер "выгуляло" свои формы на пляже: фотогалерея

Представительницы американского клана светских львиц Кардашьян-Дженнер отдохнули на пляже в городе Малибу (штат Калифорния, США).

Девушки и женщины загорали и активно купались, демонстрируя буйство своих форм в откровенных купальниках-"бикини".

Кендалл Дженнер выбрала салатовый купальник, Кортни Кардашьян - синий, а Ким Кардашьян - зеленый. Причем последняя, известная своей громадной и распиаренной сверх всякой меры пятой точкой, обернула бедры полотенцем и не снимала его.

С ней также отдыхал сын Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также подруга девушек − Марисса Пиппен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян вживила себе под кожу пульсирующее ожерелье, а также соблазнительно позировала топлес в кровати.