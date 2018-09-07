"Похож на Султана Сулеймана": поклонники едва узнали Потапа в новом образе

7 сентября 2018, 11:24

Артист перевоплотился в священника.

Потап
Потап поделился кадром со сьемок фильма / Instagram Потапа

Продюсер, рэпер Потап поделился с подписчиками фото, на которых даже преданные фанаты не узнали артиста.

Артист на своей странице в Instagram поделился кадрами со сьемок комедии "Скажене Весілля". Потап исполнит одну небольшую роль – он сыграет роль попа Евлампия. Потап отметил, что у него очень сложный грим, ведь, помимо бороды, ему мастерят парик, гримируют и весь этот процесс занимает около полутора часов.

"Роль небольшая, но с бородой грим делался больше, чем мы снимали, но Вам понравится!", - уверял артист.

Поклонники тут же отреагировали на снимки, именовав Потапа "отец Алексей", и сравнив его с персонажем турецкого сериала  "Великолепный век".

"Класс... мне на Султана Сулеймана похож", "Это самая длинная борода в истории Потапа", "Ты похож на Султана Сулеймана из "Великолепного века", "Святой отец Алексей, грехи отпустите...", - шутили юзеры.

Ранее Потап удивил поклонников сменой имиджа.

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Потап Скажене весілля
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