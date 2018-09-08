Тина Кароль заинтриговала фанатов отрывком новой песни

Тина Кароль представила отрывок новой песни / Instagram Тины Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль забавным образом представила фанатам отрывок своей новой песни.

На видео, которое появилось на фан-странице знаменитости в Instagram, артистка в белых тапочках с единорогами поет трек.

"А горечь, а горечь обид, в голове суицид, душит желание за горло любовь, ты мое наказание", - такие строки грядущего трека смогли разобрать поклонники.

Фанаты Кароль отметили, что с нетерпением ждут премьеру песни.

"Это супеееер! Хочу!", "Песня будет огонь, скорее бы уже премьера", "Ждуждужду", "Когда премьера?", - писали юзеры.

Ранее Тина Кароль заинтриговала фанатов фото с рукой на животе.