"Обман зрения, или беременна?": Тина Кароль заинтриговала фанатов фото с рукой на животе

Тину Кароль заподозрили в беременности / УНИАН

Известная украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников новым фото.

На фан-странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором Кароль позирует в костюме бренда Fannieschiavoni: удлиненный красный пиджак с металлической вставкой, черный плащ и красные леггинсы. Артистка держала руку на животе, а подпись к фото гласила: "Не теряйтесь в догадках. Вам все известно", - Тина Кароль".

Подписчики стали гадать, а не беременна ли звезда.

"Беременна?", "Да нет, это обман зрения, или…беременна?", "Беременная!", "Мда... Я уже и не знаю что ждать от нашей Тиночки!", "Подозрительно… Беременна что ли?", - спрашивали юзеры.

Другие же посчитали, что артистка не в положении, и это просто неудачное фото.

"Да не беременна она!", "Я на 100% уверенна, что нет никакой беременности. Это просто фото с глубокой подписью. Тина публиковала сторис с такой же надпись. А тут просто такое фото. Нет никакой беременности", "На пиджаке кольчуга, она тяжелая, торчит и оттягивает пиджак, Тина придерживает ее рукой и все, нет никакой беременности, не собирайте сплетни желтой прессы", - уверяли подписчики.

Ранее Тина Кароль покорила роскошным образом в эфире "Танцев со звездами".